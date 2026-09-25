Новое жилье по реновации получили почти 2,6 тыс жителей района Метрогородок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За три года почти 2,6 тысячи жителей района Метрогородок, участвующих в программе реновации, заключили договоры на квартиры в новых домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение стартовало в сентябре 2023 года. Первыми равнозначное жилье получили жители 12 старых пятиэтажек, позднее к ним добавился еще один дом. Сейчас в районе четыре жилых комплекса, переданных под заселение, а количество домов, из которых жители уже переехали или по которым оформляют документы, достигло 17.

Все заселяемые комплексы находятся на Открытом шоссе. На первых этажах предусмотрены помещения для социальной инфраструктуры, рядом обустроены игровые и спортивные площадки.

Руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в 2026 году осмотр жилья начали более 800 москвичей из четырех пятиэтажек. Согласие на переезд дали почти 770 участников, свыше 430 из них уже подписали договоры.

Переехать можно сразу после оформления бумаг, поскольку квартиры передают с готовым ремонтом и оборудованием. Всего в Метрогородке планируется расселить участников программы из 75 старых домов.

Ранее сообщалось, что всего в Москве за время реализации реновации удалось полностью расселить свыше 1,3 тысячи старых зданий. Программа была утверждена в 2017 году, и к настоящему моменту в нее включили уже 5 176 жилых домов.

Москвичам предложили равнозначные квартиры в новостройках, построенных в непосредственной близости от прежних мест проживания. Благодаря этому горожанам не приходится привыкать к новой инфраструктуре.

