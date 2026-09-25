Проект "Московское долголетие" представил новые форматы путешествий

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Московское долголетие" расширил осеннюю программу путешествий по Москве и Подмосковью, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Автобусную программу в этом сезоне расширили до 40 направлений. В Подмосковье появились поездки в музей-усадьбу "Боблово", где на рубеже XVIII–XIX веков Дмитрий Менделеев проводил исследования в области сельского хозяйства, и усадьбу Шахматово – музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока. Поэт называл это место "уголком рая", здесь воссоздали исторические постройки и окружающий ландшафт.

В столице участникам подготовили автобусную экскурсию в музей-заповедник "Коломенское", а также маршрут по ВДНХ с посещением музея славянской письменности "Слово".

В целом в программе – обзорные и тематические поездки, экскурсии по музеям-усадьбам, заповедникам, монастырям, заводам и фабрикам. Среди наиболее востребованных направлений остаются утренние и вечерние обзорные экскурсии, а также тематические маршруты "Дом переехал", "Мистические легенды Москвы", "Литературная Москва. Булгаков" и "Сталинские высотки. Истории и легенды".

Пополнится и "Пеший лекторий" – в осеннем сезоне участники смогут не только гулять по центральным улицам и популярным паркам, но и знакомиться с архитектурой новых районов, историей промышленных предприятий и любимыми маршрутами горожан.

В большинстве районов столицы работают сотни групп. В зависимости от интересов можно выбрать экскурсию с историческим, биографическим, архитектурным или культурологическим уклоном. В роли гидов выступают историки, культурологи, журналисты и другие эксперты.

С 1 октября начнутся речные прогулки на всесезонных яхтах флотилии "Рэдиссон Ройал". Панорамное остекление позволит москвичам старшего поколения любоваться достопримечательностями независимо от погоды.

По осеннему маршруту "Сердце столицы" яхты будут отправляться дважды в день от причала "Парк Горького – 1". По пятницам в рейсах в 15:00 специальными гостями станут музыканты, актеры и эксперты из разных областей. Ранее в таких прогулках уже участвовали народные артисты Сергей Шакуров, Эммануил Виторган, Светлана Немоляева и Александр Михайлов.

Отдельным форматом стали корпоративные речные поездки для сотрудников москвичей старшего поколения из организаций – партнеров проекта. Такие рейсы уже прошли для коллективов ВДНХ, Сбера, РЖД, Союза театральных деятелей Российской Федерации, футбольного клуба "Динамо" и ветеранских организаций. Во время прогулок гости могут комфортно общаться, интересно проводить время и узнавать больше о программах "Московского долголетия".

Обновления представили в преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. По словам заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, экскурсии помогают участникам заводить знакомства, расширять кругозор и открывать привычные места с новой стороны. Согласно последнему опросу, после таких поездок 89% участников программы начинают чаще путешествовать самостоятельно – с друзьями и близкими.

Также отмечается, что, по данным опроса, чаще всего экскурсии выбирают москвичи в возрасте 61–65 лет – они составляют более 30% участников. Еще 28% путешественников – люди от 55 до 60 лет, а 26% – от 66 до 70 лет. К поездкам присоединяются и представители старшего возраста – 11% участников относятся к группе от 71 до 75 лет, также среди них есть люди старше 80 лет.

Исследование показало, что 96% участников экскурсий узнали что-то новое, а 95% отметили улучшение настроения после поездок и прогулок. Рекомендовать пройденные маршруты друзьям и знакомым готовы 91% опрошенных.

Кроме того, 34% респондентов рассказали, что во время путешествий завели новые знакомства. Максимальную оценку проекту "Путешествуйте по жизни с "Московским долголетием" поставил 91% участников.

Ранее сообщалось, что для участников проекта подготовили более 80 учебных групп на базе 13 вузов, в том числе МГУ, Высшей школы экономики, Первого МГМУ имени Сеченова, МГПУ, Финансового университета, Московского политехнического университета и Строгановского университета. Программа включает лекции, семинары, интеллектуальные клубы, творческие занятия и профессиональную переподготовку. В проекте также участвуют "Серебряный университет" и "Синергия".