Участники "Московского долголетия" начали разработку коллекций одежды

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Отборочный тур завершился в "Мастерской дизайнеров" проекта "Московское долголетие". Участники спецпроекта создадут 5 авторских коллекций одежды, передает портал мэра и правительства столицы.

Всего после отборочного тура сформировано 5 команд по 10 человек. Они будут работать вместе с опытными наставниками.

До 30 сентября финалисты активно изучают теорию. Программа включает 5 модулей по 2–3 академических часа:

"От искусства к образу: визуальный код моды";

"Концепция и визуальный ряд";

"Поиск формы и разработка силуэта";

"Проработка деталей и технического рисунка";

"Финализация авторского образа".

Уже после теоретических занятий участники освоят азы швейного дела и начнут создавать наряды. Курируют творческие лаборатории дизайнеры Игорь Гуляев, Юлия Далакян, Денис Еремкин, Вадим Мерлис и Ксения Новикова.

Все команды будут работать над своими авторскими образами, а итоговый показ состоится в Центральном доме литераторов.

Команда Игоря Гуляева работает над коллекцией "Москва – Есенин", раскрывая образ столицы как места, где талант поэта раскрылся в полной мере. Именно в Москве произошло его становление как одной из основных фигур русской поэзии.

Денис Еремкин и его команда готовят модное посвящение грядущему 880-летию Москвы. В коллекции "880" дух мегаполиса передадут графика и динамичные силуэты, а две восьмерки выступают символом бесконечного развития города.

Юлия Далакян в своей работе задействует культуру и народные традиции. Коллекция получила название "Жар-птица" – в ней знакомые образы из сказок станут современными моделями. Участники попробуют самые смелые сочетания.

Ксения Новикова посвятила свой проект "Оберег" единству народов России. В основе лежат народные костюмы жителей разных регионов страны. В узорах будет раскрыт символ оберега и петроглифы.

Особый подход демонстрирует лаборатория Вадима Мерлиса, она работает над коллекцией "Архивный шик". Участники сделают вновь актуальными те вещи, которые уже не в моде или надоели своим владельцам. Основой станут старые ткани, куда добавят современные элементы.

Горожане старшего поколения подходят к творческому процессу очень серьезно. Они четко знают особенности своей фигуры, имеют свой стиль и реализуют давнюю мечту попробовать себя в роли дизайнера.

Во время отбора участники пятного сезона проекта проходили разные этапы. На открытых мастер-классах им раздали альбомы для практики, где они рисовали эскизы. Потом эти наброски оценили члены жюри. По итогам отбора дизайнеры приглашали к себе в команду наиболее близких им по духу горожан.

Вместе с тем в столице с 26 сентября по 1 октября пройдет седьмая Московская неделя моды. Ее посетят гости из более 10 стран, в том числе из Казахстана, Китая и Турции. Мероприятие состоится в Центральном выставочном зале "Манеж".

