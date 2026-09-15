15 сентября, 09:45Политика
Мирошник назвал закономерными удары ВС РФ по украинским логоцентрам
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Удары российских военнослужащих по логистическим центрам Украины закономерны. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил в своем телеграм-канале.
"Западная "военная помощь" на десятки миллиардов долларов не должна попадать на Украину и в руки украинских убийц и террористов. Киевский режим вполне осознанно превратил свои порты, погранпереходы, логистические центры в военные цели", – написал дипломат.
Ночью 15 сентября ВС РФ поразили логистический центр в Великой Балке Одесской области. Объект предназначался для хранения военных грузов из-за границы. Между тем в порту Черноморск атаковали сухогруз и паром, которые доставляли предназначенные для украинской армии товары.
До этого российские военные ударили по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар", которая предоставляла услуги связи для украинских военнослужащих. Атаку провели с помощью ударных БПЛА.
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