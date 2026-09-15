Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удары российских военнослужащих по логистическим центрам Украины закономерны. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил в своем телеграм-канале.

"Западная "военная помощь" на десятки миллиардов долларов не должна попадать на Украину и в руки украинских убийц и террористов. Киевский режим вполне осознанно превратил свои порты, погранпереходы, логистические центры в военные цели", – написал дипломат.

Ночью 15 сентября ВС РФ поразили логистический центр в Великой Балке Одесской области. Объект предназначался для хранения военных грузов из-за границы. Между тем в порту Черноморск атаковали сухогруз и паром, которые доставляли предназначенные для украинской армии товары.

До этого российские военные ударили по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар", которая предоставляла услуги связи для украинских военнослужащих. Атаку провели с помощью ударных БПЛА.