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В Индии мужчину похитили из-за просроченного платежа и заставили сдавать кровь. Об этом сообщило издание India Today.

Как рассказала семья пострадавшего, приблизительно год назад мужчина по имени Навал купил в рассрочку смартфон Samsung. Позже он просрочил один платеж, и представители магазина якобы забрали устройство.

Спустя некоторое время двое неизвестных пришли к Навалу и увезли его. По словам самого пострадавшего, сначала его привели в банк крови, где заставляли сдавать биоматериал, а затем перевезли в дом и удерживали там несколько дней.

Позже злоумышленники связались с братом Навала и потребовали выкуп в размере 200 долларов. Родственники мужчины обратились в полицию, и через пять дней его отправили домой на такси.

Близкие Навала также подчеркнули, что сначала уголовное дело не возбуждали, расследование началось только после обращения матери к вышестоящему полицейскому. Сейчас правоохранители ищут подозреваемых и проверяют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Южно-Африканской Республике (ЮАР) женщина похитила и убила пятилетнего сына своей подруги. Злоумышленница требовала выкуп, но испугалась, когда к делу подключилась полиция, и бросила ребенка в реку. В суде она раскаялась в содеянном, но мать извинения не приняла.