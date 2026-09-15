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15 сентября, 14:50

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Эксперт Бурмистров: яркая Венера будет хорошо видна с 18 по 25 сентября

Названы лучшие даты для наблюдения за яркой Венерой

Фото: 123RF.com/novalmub

Максимально яркую Венеру можно будет наблюдать на утреннем небе с 18 по 25 сентября. Об этом ТАСС рассказал эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

В ближайшие недели планета достигнет пика видимого блеска для наблюдателей с Земли – минус 4,8 звездной величины. Благодаря такой яркости ее можно заметить даже днем, если точно знать положение, однако для обычного наблюдателя удобнее и безопаснее вечернее время после захода Солнца, указал Бурмистров.

"Особая ценность этого явления в том, что оно длится несколько дней. Планета будет оставаться очень хорошо заметной с 18 по 25 сентября", – отметил эксперт.

Яркая планета будет располагаться в созвездии Девы над западным горизонтом.

При этом Венера достигнет пика яркости 22 сентября, увидеть ее смогут и жители Москвы. Из-за небольшой высоты планеты и ярких сумерек москвичам рекомендовали найти место с полностью открытым западным горизонтом.

Венера подойдет достаточно близко, из-за чего ее видимый диск станет больше, что и обеспечит высокую яркость. В телескоп она будет выглядеть как тонкий серп.

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