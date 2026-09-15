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15 сентября, 16:10

Шоу-бизнес

Маколей Калкин расплакался на "Эмми", вспоминая Кэтрин О’Хару

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Актер Маколей Калкин не смог сдержать слез во время речи в память о своей экранной матери Кэтрин О’Харе на церемонии вручения премии "Эмми". Он вышел на сцену вместе с Энни Мерфи и Дэном Леви, также игравшими детей артистки.

Калкин и О’Хара вместе снимались во франшизе "Один дома". В своей речи актер вспомнил, какой была его коллега за кадром, назвав ее хорошим человеком.

"Она подбадривала. Она была такой душевной. Она была такой веселой. Но слово, которое приходит мне на ум, – это "мама", – сказал Калкин.

Актер также вспомнил героиню О’Хары из "Один дома", которая дважды забывала сына Кевина во время поездок, и подчеркнул, что саму актрису будут помнить всегда.

Энни Мерфи, в свою очередь, назвала О’Хару человеком, который дарил окружающим свет и радость. Леви отметил, что коллега научила его всегда доверять своему чутью и не бояться необычных решений.

О’Хара умерла 30 января в возрасте 71 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, возникшая вследствие рака прямой кишки.

Также не смогли сдержать слезы гости "Эмми" и во время речи Майкла Джей Фокса. Пятикратный обладатель премии, сыгравший Марти Макфлая в "Назад в будущее", получил гуманитарную награду имени Боба Хоупа. На сцену актер вышел в инвалидном кресле, а специальную премию ему вручила Джулианна Маргулис, его партнерша по сериалу "Хорошая жена".

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