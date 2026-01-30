Умерла актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая роль мамы Кевина в "Один дома"

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Канадо-американская актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, приближенные к близким артистки.

Причина смерти не разглашается. Последний раз актриса появлялась на публике на церемонии "Эмми" в сентябре 2025 года.

О'Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском Торонто. В 1974-м она начала свою карьеру в театре The Second City. Известна актриса стала благодаря роли Делии Дитц в фильме "Битлджус", матери Кевина в "Один дома", а также Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик". За последнюю работу артистка получила премию "Эмми".

Среди других ее работ – съемки в проектах "После работы", "Легенды дикого запада", "Страна чудаков", "Пережить Рождество". Помимо этого, О'Хара озвучивала различные кинокартины, в частности мультфильмы "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".

Почти за 50-летнюю карьеру актриса получила множество наград, в том числе две премии "Эмми", премию "Золотой глобус" и две премии Гильдии киноактеров. У О'Хары остались супруг Боб Уэлч, с которым она прожила 33 года, а также двое сыновей – Мэтью и Люк.

