Умерла голливудская актриса Салли Керклэнд

Фото: AP/Invision/Вианни Ле Кэр

Голливудская звезда Салли Керклэнд, номинантка на премию "Оскар", умерла в возрасте 84 лет, сообщил ее представитель Майкл Грин изданию TMZ.

10 ноября артистку госпитализировали в медучреждение в Палм-Спрингсе. Из жизни она ушла 11 ноября в 01:50 по местному времени (11:50 по московскому времени. – Прим. ред.).

В 2024 году у звезды диагностировали дегенеративное заболевание, приводящее к нарушению памяти и мышления. Грин добавил, что Керклэнд будет сильно не хватать всем, кому довелось знать и любить ее.

Керклэнд родилась в Нью-Йорке в семье редактора журнала Vogue Салли Керклэнд и торговца металлами Фредерика Керклэнда. Она получила образование в Американской академии драматического искусства.

В 1964 году Энди Уорхол включил ее в список "13 самых красивых женщин", а в 1968 году она стала первой актрисой, появившейся на сцене вне Бродвея обнаженной.

Известность артистка получила в 1987 году после выхода фильма "Анна", за роль в котором она удостоилась премии "Золотой глобус" и получила номинацию на "Оскар". Ее фильмография насчитывает более 200 работ, среди которых "Ангелы Чарли", "Джон Ф. Кеннеди" и "Брюс Всемогущий".

Кроме того, Керклэнд занималась преподаванием актерского мастерства. Известно, что она увлекалась йогой и была рукоположенным священником.