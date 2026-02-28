До 160 человек могли погибнуть в результате удара по школе на юге Ирана

Фото: Getty Images/Majid Saeedi

До 160 человек могли погибнуть в результате удара по школе в городе Минаб на юге Ирана, пишет агентство ISNA со ссылкой на официального представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи.

В свою очередь, издание YJC со ссылкой на местные власти сообщает, что в ходе агрессии Израиля погибли некоторые родители, которые ждали детей в начальной школе "Шаджаре Тайебе".

Кроме того, по информации государственной телерадиокомпании Ирана, не менее 15 человек погибли от ударов по спортзалу на юге Ирана. СМИ отмечает, что во время атаки в учреждении были дети.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее сообщалось, что в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе погибли как минимум 50 человек, еще 60 получили травмы. Позже СМИ писали, что число погибших составило 60 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаку на учебное заведение, назвав ее "актом варварства". Он выразил соболезнования семьям погибших, жителям Минаба и всему народу Исламской Республики.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, пообещал, что атака на девичью школу в Минабе не останется без ответа. По его словам, здание обстреляли в тот момент, когда там было много учеников.