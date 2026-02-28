Более 200 человек погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami

Более 200 человек погибли и 747 получили ранения в результате атак США и Израиля по Ирану, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Красного полумесяца Исламской Республики.

По данным министерства образования Ирана, ракеты попали в здания трех школ в различных районах страны, в результате чего погибли по меньше мере 86 подростков.

Кроме того, агентство Jamaran со ссылкой на члена городского совета Тегерана Мейсама Мозаффара сообщает о том, что в ходе атаки США и Израиля погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Позже эту информацию подтвердил представитель мэрии Тегерана, его слова приводит телеканал Al Hadath.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе атаки по ракетным комплексам и системам обороны Исламской Республики были задействованы около 200 самолетов. В ЦАХАЛ это назвали "самым масштабным пролетом" в истории ВВС Израиля. Там добавили, что израильские самолеты сбросили сотни боеприпасов по около 500 целям.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Кроме того, Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил ситуацию, связанную с эскалацией на Ближнем Востоке.

Позже стало известно, что Совбез ООН проведет срочное заседание из-за ситуации вокруг Ирана. Помимо России и Китая, об этом требовали Франция, Бахрейн и Колумбия. В российском постоянном представительстве при ООН указали, что атаки США и Израиля против Ирана являются нарушением норм международного права.