Более 60 рейсов отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Москва 24

В связи с закрытым воздушным пространством на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, а иностранные – 31 рейс , передает Росавиация.

Большинство из них составляют рейсы из России в ОЭА и обратно. Ведомство совместно с Минтрансом продолжают держать ситуацию с полетами российских перевозчиков на особом контроле, говорится в сообщении.

"Российские авиакомпании ведут работу с пассажирами, в том числе по возврату и перебронированию билетов", – отметили в Росавиации.

По данным ведомства, авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии также приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских самолетов.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) закрыл Ормузский пролив для прохода судов, сообщил генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари телеканалу Al Mayadeen.

Тем временем посольство России в Египте в связи с эскалацией на Ближнем Востоке призвало граждан сохранять спокойствие и проявлять осторожность. Речь, в частности, идет о тех, кто находится в районе Шарм-эш-Шейха, расположенного менее чем в 200 километрах от границы Израиля.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Красного полумесяца Исламской Республики сообщил, что в результате атак США и Израиля в Иране погибли более 200 человек и 747 получили ранения. В частности, обстрелу подверглась школа для девочек. Кроме того, жертвами агрессии стали зять и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Сам он, по данным СМИ, во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал.