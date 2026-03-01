Генсек ООН Гутерриш осудил атаку США и Израиля на Иран

Фото: ТАСС/AP/Chalinee Thirasupa

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил крупномасштабную атаку США и Израиля на Иран. Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в исламской республике, пишет РИА Новости.

"Мы являемся свидетелями серьезной угрозы международному миру и безопасности", – указал Гутерриш.

Генсек ООН также осудил удары Ирана по территориям Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран региона. Он отметил, что жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров не существует. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, уверен Гутерриш.

Генсек призвал обеспечить защиту гражданского населения и гарантировать ядерную безопасность. Он также призвал стороны действовать ответственно, чтобы отвести регион и мир от края пропасти.

Кроме того, глава ООН потребовал немедленной деэскалации, прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров. Гутерриш выразил сожаление, что была упущена возможность дипломатического разрешения разногласий между США и Ираном.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Однако президент США Дональд Трамп убежден в якобы смерти Хаменеи в результате обстрелов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику.