В Москве нетрезвый водитель насмерть сбил девушку

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть на своей машине 16-летнюю девочку на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуре.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта на улице 800-летия Москвы. По данным ведомства, мужчина, находясь за рулем автомобиля Lada в нетрезвом состоянии, выехал на тротуар и сбил пешехода. 16-летняя девочка была доставлена в больницу, где через некоторое время умерла от полученных травм.

39-летний водитель задержан. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре. В свою очередь, столичный главк МВД России, проводит проверку по факту аварии и выясняет все обстоятельства ДТП. После будет принято решение в соответствии с законом.

