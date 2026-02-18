Водитель на BMW сбил пешехода на востоке Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель на BMW насмерть сбил пешехода на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома 2 по Челябинской улице, когда пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет.

В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые работают над установлением всех обстоятельств случившегося.

Схожий инцидент ранее произошел в подмосковном Подольске. Водитель легкового автомобиля сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

До этого водитель наехал на мать с 4-летним ребенком, которые перебегали дорогу в неположенном месте, в Тюмени. По словам 22-летнего автовладельца, он не заметил пешеходов из-за стоящих машин. В результате обоих доставили в Областную клиническую больницу № 2. Их состояние оценивалось как тяжелое.