Independent: шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов в Лондоне

Фото: independent.co.uk

Шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов в Лондоне, передает газета Independent.

По данным журналистов, всех с травмами доставили в больницы. В материале добавляется, что один из автобусов врезался в здание театра, расположенного на юге британской столицы.

Ранее не менее четырех человек погибли в результате ДТП с участием около 30 автомобилей в штате Колорадо США. Согласно информации полицейских, в момент аварии на этом участке шоссе была плохая видимость из-за сильного ветра и пыли.

До этого еще свыше 40 человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в таиландской провинции Транг. Автобус ехал из Пхукета в Бетонг, всего в салоне находились 52 человека. Установлено, что водитель уснул за рулем.