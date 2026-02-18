Independent: шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов в Лондоне

18 февраля, 16:12Происшествия
Фото: independent.co.uk
Шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов в Лондоне, передает газета Independent.
По данным журналистов, всех с травмами доставили в больницы. В материале добавляется, что один из автобусов врезался в здание театра, расположенного на юге британской столицы.
Ранее не менее четырех человек погибли в результате ДТП с участием около 30 автомобилей в штате Колорадо США. Согласно информации полицейских, в момент аварии на этом участке шоссе была плохая видимость из-за сильного ветра и пыли.
До этого еще свыше 40 человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в таиландской провинции Транг. Автобус ехал из Пхукета в Бетонг, всего в салоне находились 52 человека. Установлено, что водитель уснул за рулем.