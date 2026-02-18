Форма поиска по сайту

18 февраля, 17:32

Происшествия

Петербурженка поскользнулась на льду в Казани и получила компенсацию в 735 тыс рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу местной жительницы, которая поскользнулась на льду в Казани, моральную и материальную компенсацию в размере 735 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Инцидент произошел 26 января 2025 года. Петербурженка Валентина Савьевская поскользнулась на обледеневшем тротуаре у дома № 11 по улице Бурхана Шахиди в Казани и получила сложный оскольчатый перелом голени со смещением. Женщину госпитализировали и провели операцию с установкой пластин и винтов. Стационарное лечение продолжалось до 4 февраля, амбулаторное – до 20 июня.

Савьевская подала иск к МУП "Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства "Горводзеленхоз", в чьи обязанности входила противогололедная обработка этого участка. Она просила взыскать 33,8 тысячи рублей материального ущерба и 1 миллион рублей моральной компенсации.

Суд установил, что предприятие не выполнило обязательства по контракту: тротуар не обработали надлежащим образом. Представители ответчика на заседание не явились, доказательств отсутствия вины не предоставили.

В итоге Колпинский районный суд взыскал с "Горводзеленхоза" в пользу Савьевской 700 тысяч рублей моральной компенсации, 9,3 тысячи рублей ущерба и 25,2 тысячи рублей за заключение специалиста. Также предприятие обязали выплатить госпошлину в 4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что снежно-ледяная масса упала на девушку в Подмосковье, когда она заходила в магазин. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

происшествия

