Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 17:52

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Ордов: ипотека вновь станет массовой при ключевой ставке 10%

Эксперт рассказал, при какой ключевой ставке ипотека вновь станет массовой

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Ипотека вновь станет массовой при ключевой ставке 10% или ниже, что может произойти к концу 2027 года, рассказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

"Это тот рубикон, после которого ипотека вновь станет массово востребованным инструментом. С учетом нынешней динамики снижения ключевой ставки рассчитывать на более раннее восстановление было бы опрометчиво", – объяснил он.

По словам эксперта, ставки по рыночной ипотеке будут снижаться вслед за ключевой, а банки, в свою очередь, в ожидании смягчения денежно-кредитной политики станут предлагать программы с более низкими ставками опережающими темпами. Это связано с тем, что ипотека является долгосрочным кредитом, из-за чего организации в них заинтересованы.

В настоящий момент видны признаки неуверенности банков в том, что высокая ставка сохранится на долгие годы. Показатели в 10–12% позволяют гражданам, у которых доход средний или выше среднего, использовать ипотеку для улучшения жилищных условий. При этом Ордов отметил, что на фоне европейских ставок 2–3% это все еще дорого, однако это уже рабочий инструмент, а не экзотика.

Он также объяснил, что на стоимость недвижимости влияют себестоимость строительства и спрос, который во многом определяется доступностью ипотечных программ. Льготная ипотека, например, в последние годы стала ключевым драйвером спроса, однако из-за его разогретости первичное жилье значительно выросло в цене, хотя 10–15 лет стоило дешевле вторичного.

"Сейчас ситуация меняется. Госпрограммы становятся более адресными и ориентированы на тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. А коммерческая ипотека из-за ужесточения денежно-кредитной политики доступна очень ограниченному кругу заемщиков. Это естественным образом снижает спрос на новостройки", – подчеркнул Ордов.

Единственный фактор, который может поднять цены вверх, – увеличение себестоимости строительства. Эксперт указал на то, что стройматериалы дорожают, а девелоперы не планируют работать в убыток. Помимо этого, изменилась схема финансирования жилищного строительства.

"После перехода на эскроу-счета банки стали не только кредиторами девелоперов, но и держателями средств дольщиков. Падение цен на недвижимость стало бы серьезной проблемой, поскольку это ударило бы по застройщикам и, как следствие, по финансовой устойчивости кредитных организаций", – отметил специалист.

Несмотря на то что от 50 до 70% вводимого жилья не находят спроса, девелоперы могут удерживать цены и повышать их, используя скидки как инструмент точечной настройки востребованности. Рынок, в свою очередь, остается закрытым и управляется за счет регулирования объемов предложения.

Ордов добавил, что у застройщиков, у которых возникают сложности, можно увидеть масштабные распродажи готовых квадратных метров. В результате несмотря на дисбаланс спроса и предложения, рынок жилья находится в относительно сбалансированном состоянии.

"Именно себестоимость, а не спрос сегодня становится главным аргументом в пользу сохранения или даже роста цен", – заключил эксперт.

Совет директоров Центробанка России 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в стране в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.

"Деньги 24": более 4 тыс квартир в новостройках купили по ипотеке в столице за январь

Читайте также


экономиканедвижимостьэксклюзив

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика