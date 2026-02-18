Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 17:54

Шоу-бизнес

Роспатент получил заявку Долиной на регистрацию товарного знака

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России подали заявку на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить" от имени народной артистки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана сама Долина.

Согласно документам, под данным брендом хотят осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Москве, а деньги от сделки перевела аферистам. Четверо фигурантов дела были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже недвижимости. В результате суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Однако позже в Верховный суд поступила жалоба. Дело было пересмотрено, и инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025-го представительницы певицы передали ей ключи от квартиры.

Читайте также


бизнесшоу-бизнес

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика