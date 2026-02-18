Роспатент получил заявку Долиной на регистрацию товарного знака

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России подали заявку на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить" от имени народной артистки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана сама Долина.

Согласно документам, под данным брендом хотят осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Москве, а деньги от сделки перевела аферистам. Четверо фигурантов дела были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже недвижимости. В результате суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Однако позже в Верховный суд поступила жалоба. Дело было пересмотрено, и инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025-го представительницы певицы передали ей ключи от квартиры.