Глава ЦБ Набиуллина: регулятор не видит влияния "эффекта Долиной" на рынок жилья

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что "эффект Долиной" (народной артистки России Ларисы Долиной. – Прим. ред.) не повлиял на рынок жилья, передает РИА Новости.

Набиуллина объяснила, что "эффект Долиной" не оказал влияния на рынок недвижимости из-за того, что ситуация была урегулирована.

В 2024 году Долину обманули мошенники, в результате чего исполнительница продала квартиру в Москве, а вырученные от сделки средства передала аферистам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными. Им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы, а также штрафы.

Сперва артистка смогла через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на квартиру, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию у публики. Но спустя время Верховный суд РФ пересмотрел дело и признал законной владелицей недвижимости Полину Лурье, которая и купила проданное певицей имущество.

После этого Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

