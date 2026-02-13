Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 16:47

Экономика
Главная / Новости /

Глава ЦБ Набиуллина: регулятор не видит влияния "эффекта Долиной" на рынок жилья

Набиуллина ответила на вопрос о влиянии "эффекта Долиной" на рынок жилья

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что "эффект Долиной" (народной артистки России Ларисы Долиной. – Прим. ред.) не повлиял на рынок жилья, передает РИА Новости.

Набиуллина объяснила, что "эффект Долиной" не оказал влияния на рынок недвижимости из-за того, что ситуация была урегулирована.

В 2024 году Долину обманули мошенники, в результате чего исполнительница продала квартиру в Москве, а вырученные от сделки средства передала аферистам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными. Им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы, а также штрафы.

Сперва артистка смогла через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на квартиру, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию у публики. Но спустя время Верховный суд РФ пересмотрел дело и признал законной владелицей недвижимости Полину Лурье, которая и купила проданное певицей имущество.

После этого Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

В Москве завершилась история с квартирой певицы Ларисы Долиной

Читайте также


экономикашоу-бизнес

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика