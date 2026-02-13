Маркетолог Новиков дал прогноз по возвращению западных брендов в РФ

Зарубежные бренды вернутся на российский рынок по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны руководства их стран, заявили в Кремле. Как будет происходить этот процесс и когда он может начаться, разбиралась Москва 24.

В режиме ожидания

Фото: ТАСС/Sipa USA

Иностранные компании, покинувшие Россию, начнут возвращаться на отечественный рынок. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Со временем, конечно, вернутся. И вот это политизированное давление на бизнес в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться.

Вместе с тем зарубежные организации продолжают регистрировать свои марки в России. Например, японский бренд одежды Uniqlo оформил в РФ товарный знак Powder Feel до 2035 года, следует из данных Роспатента. Под этим названием производитель сможет продавать мужскую и женскую одежду, обувь и головные уборы. Тем же образом поступили во французской компании L'Oreal: в начале 2026 года бренд зарегистрировал в РФ 6 товарных знаков.

Кроме того, швейцарская фирма Rolex оформила в России два товарных знака, исключительные права на которые будут действовать до декабря 2034 года. А американская компания Apple продлила срок действия 8 товарных знаков в РФ до 2036 года, среди которых iWeb, iPod, Mac Pro и другие.

В то же время американская сеть быстрого питания McDonald's также зарегистрировала свой товарный знак в РФ. Однако владелец сети "Вкусно – и точка", которая стала ее преемницей после ухода западной компании из России, Александр Говор уверен, что возвращение бренда вряд ли возможно.





Александр Говор владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года.

Он отметил, что McDonald's не коммуницирует с администрацией "Вкусно – и точка". При этом, по мнению бизнесмена, американская компания даже в случае возвращения в Россию не сможет работать здесь как раньше.

При этом СМИ утверждают, что автобренды Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen делают все, чтобы перекрыть поставки своих машин в РФ в обход санкций. Однако даже при их противодействии на наш рынок из Китая попали десятки тысяч автомобилей, подчеркнули производители.



По данным аудиторско-консалтинговой компании Kept на конец 2024 года, после начала спецоперации российский рынок покинули 62% зарубежных компаний. Реже всего подобные решения принимал бизнес из Италии, Бельгии и Швейцарии. Кроме того, согласно оценке консалтинговой компании CMWP, в 2025 году свое присутствие в РФ сократили еще более 20 брендов. Среди них – производители бытовой техники, одежды и детских товаров.



Сильная конкуренция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С экономической точки зрения крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию после завершения конфликта или ослабления санкционного давления. Об этом Москве 24 рассказал доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

"Многие зарубежные компании давно и успешно присутствовали в России, изучили рынок, знают, что здесь можно получить, а потребители привыкли к этим брендам", – подчеркнул эксперт.

Бессонов уверен, что, если возвращение произойдет, вероятнее всего, возникнет обострение конкурентной борьбы.





Владимир Бессонов доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Пока крупные международные компании отсутствовали, российские предприниматели успели занять значительную часть освободившегося пространства. Одновременно с этим развился параллельный импорт.

При этом специалист пояснил, что после возвращения крупных брендов объем параллельного импорта сократится благодаря появлению официальных поставок. Некоторые ниши бывшие лидеры рынка могут попытаться вернуть обратно, однако полного восстановления их позиций ожидать не стоит, убежден Бессонов.

"Российские производители укрепились за последние годы и способны эффективно противостоять иностранной конкуренции. Однако каждый сегмент рынка обладает уникальными особенностями, поэтому нельзя обобщать ситуацию без учета специфики конкретных отраслей", – отметил экономист.

Бессонов напомнил, что в 2025 году руководство страны обозначило принципы возвращения иностранных брендов, согласно которым будет учитываться то, насколько цивилизованно производители покинули рынок.

"Например, некоторые компании выплачивали пособия сотрудникам, а кто-то ушел, резко оборвав все контакты и даже удалив программное обеспечение с оборудования. Многие отечественные производители без большого энтузиазма воспримут возврат иностранных конкурентов. Однако в долгосрочной перспективе конкуренция поспособствует повышению качества и устойчивости их работы", – предположил эксперт.

Первыми, скорее всего, могут вернуться компании, чья продукция ушла с рынка в плане текущих поставок, но производственные мощности остались внутри страны. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

"Например, возьмем IKEA: официально бренд покинул российский рынок, закрыв розничные магазины, но производственные линии продолжают функционировать", – напомнил он.

По словам специалиста, каждое предприятие или марка в любом случае будет возвращаться по-своему. Все зависит от юридического статуса бренда и того, кто владеет бизнесом в настоящий момент.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Отдельно стоит рассмотреть вопрос автомобильных компаний. Ранее на российских предприятиях собирались западные машины, а сейчас большинство из них производит продукцию китайских партнеров. Поэтому возврат европейских и американских брендов в сегменте автоиндустрии представляется наиболее сложной задачей.

При этом Новиков уточнил, что регистрация товарных знаков зарубежными компаниями в Роспатенте не означает, что они гарантированно готовятся к возвращению на российский рынок. Патентное право устроено таким образом, что торговая марка должна быть заверена в каждой стране отдельно, пояснил маркетолог.

"Если компания зарегистрировала бренд в США, но не сделала этого в России, то на территории нашей страны этот товарный знак юридически не защищен, и его может начать использовать кто угодно", – отметил он.



Таким образом, подавая заявки в Роспатент, компании решают две задачи. С одной стороны, они могут оставлять за собой право и возможность вернуться. С другой – страхуются от появления подделок и копий, которые начнут легально работать под их именем, рассказал эксперт.

"Это классическая правовая практика, направленная на защиту интеллектуальной собственности", – заверил маркетолог.

Эксперт согласился с тем, что для покупателей возвращение иностранных брендов – это позитивный рост конкуренции. Когда на рынке появляется больше игроков, которые борются за одного и того же потребителя, продавец вынужден соревноваться за право продать ему свой товар.

"Из-за этого покупатель всегда в выигрыше: конкуренция создает более выгодные условия, привлекательные цены и более высокий уровень сервиса. Но что касается именно цен, здесь делать однозначные прогнозы сложно. Сейчас наблюдается производственная инфляция, и на фоне этого фактора ценовая конкуренция может быть затруднена", – подчеркнул Новиков.

По его мнению, борьба развернется не столько в плоскости стоимости, сколько в качестве товаров и услуг, заключил эксперт.

