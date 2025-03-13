Депутат Ветров призвал ввести маркировку на товары вернувшихся западных брендов

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В России призвали маркировать товары западных брендов, которые хотят вернуться на российский рынок. С соответствующей инициативой к главе Минпромторга Антону Алиханову обратился депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

По словам депутата, последнее время на российском рынке наблюдается "молчаливое" возвращение компаний и брендов, которые ушли из России в 2022 году.

"В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям", – цитирует Ветрова RT.

Он заявил, что западные бренды имели отношение к изоляции россиян, а также надеялись на создание товарного дефицита в России. Поэтому на товары таких компаний необходимо наносить предупреждающую маркировку, которая укажет на участие конкретного бренда в торговой блокаде и изоляции, выразил мнение депутат.

"К примеру, на такой маркировке могла бы быть надпись: "Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!" – предложил он.

В середине февраля СМИ сообщали, что иностранные магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius начали готовиться к возвращению на российский рынок. После этого Союз торговых центров России отправил ряду брендов, в частности Uniqlo, H&M и Inditex, предложение вернуться в страну.

Позже стало известно, что компания H&M ликвидировала юридическое лицо в России после погашения долгов в размере 76 миллионов рублей. Однако товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года, так как Роспатент продлил его действие.