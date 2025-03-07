РБК: модный дом Louis Vuitton не продлил аренду бутика в столичном ЦУМе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Французский модный дом Louis Vuitton не продлил аренду бутика в столичном ЦУМе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерские материалы российского представительства компании.

Компания арендовала в ЦУМе помещение площадью 506 квадратных метров, однако в 2022 году она уменьшилась до 88 "квадратов". Срок действия договора аренды истекал в конце ноября 2024 года.

При этом в прошлом году бренд не стал продлевать аренду магазинов на улице Войкова в Сочи и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, следует из отчетности. В документах не указано, по чьей инициативе это произошло и связано ли это со сроком истечения договора.

Об этом пока не высказалась и группа Bosco, которая сдавала бренду помещение в Сочи, указали СМИ. Также подробной информации не удалось узнать у собственников объектов в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако во владении компании остался объект в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, аренда которого истекает в текущем году. Магазин закрыт, но не выставлен на рынок, заявила эксперт Ирина Козина. Более того, относительно этого магазина не рассматриваются вопросы по передаче другим владельцам. Также Louis Vuitton в лице "Луи Вюиттон восток" продолжает арендовать помещение в здании на Большой Дмитровке.

Между тем компания H&M ликвидировала юридическое лицо в России. Официальная ликвидация компании ООО "Эйч Энд Эм" началась летом прошлого года. Однако из-за больших долгов этот процесс затянулся. Выяснилось, что шведская компания не выплатила 76 миллионов рублей, и суд наложил арест на ее счета. После погашения задолженности H&M подала заявление о ликвидации.