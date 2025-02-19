Бренд Gucci зарегистрировал одноименную торговую марку в России

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Итальянский бренд Gucci зарегистрировал одноименную торговую марку в Роспатенте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующие документы.

Товарный знак был зарегистрирован в соответствии с классами Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) под номерами 3, 8, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 и 43. Благодаря этому компания сможет продавать сумки, платья, женскую и детскую одежду, нижнее белье и купальники, а также обувь и головные уборы.

Кроме того, под брендом можно будет реализовать спортивные товары, в частности лыжи и доски для серфинга, плюшевые игрушки, ювелирные украшения, посуду и кухонный инвентарь.

Также зарегистрированный товарный знак позволит компании заниматься рекламой, создавать кулинарные скульптуры и открыть заведения питания.

Компания Guccio Gucci, зарегистрированная во Флоренции, Италия, получила права на товарный знак до 2033 года, следует из данных Роспатента.

Ранее стало известно, что в Россию может вернуться компания Uniqlo. В то же время дочерняя компания в России, ООО "Юникло (РУС)", продолжает существовать и подавать документы о финансовой отчетности и предоставлять информацию в Социальный фонд.

Также Союз торговых центров России направил в адрес Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear предложение вернуться в страну. Кроме того, СМИ писали, что бренды якобы начали готовиться к возвращению на российский рынок. В частности, представители компаний анализируют ситуацию на отечественном рынке и исследуют архивные документы.