SHOT: компания Uniqlo рассматривает возможность возвращения в Россию

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Компания Uniqlo рассматривает возможность возвращения в Россию, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на нескольких бывших сотрудников розничных магазинов сети.

Со слов собеседников, они получили вопрос от бывшего руководителя о потенциальной возможности возвращения на работу. Конкретных данных о сроках и условиях труда нет, якобы "все в процессе", говорится в публикации.

Официальных заявлений от сети японского ретейлера не было. Дочерняя компания в России, ООО "Юникло (РУС)", продолжает существовать и подавать документы о финансовой отчетности и предоставлять информацию в Социальный фонд.



Источник в российском Минпромторге уточнил, что если эта информация подтвердится, то на возвращение подобной крупной фирмы понадобится от полутора до двух лет, чтобы арендовать торговые площадки, нанять и обучить сотрудников, а также наладить поставки.

Кроме того, Союз торговых центров России (СТЦ) уже направил в адрес Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear. – Прим. ред.) предложение вернуться в страну. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил вице-президент союза Павел Люлин.

"Для рынка торговых центров магазины бренда Uniqlo были востребованы как якорные арендаторы, привлекающие посетителей и с хорошими продажами. Несмотря на то что сейчас во многих местах произошло замещение на другие бренды <...> не все они работают успешно", – отметил Люлин.

Бренд Just Clothes, который попытался заменить японский Uniqlo, закрывает точки. Поэтому больше половины опрошенных союзом представителей ТЦ готовы предоставить площадки для магазинов бренда и в целом ожидают возвращения зарубежной компании, указал представитель СТЦ. В это же время союз готов содействовать диалогу, решать проблемы с логистикой и поддерживать плавную реинтеграцию.

"Весь этот демонстративный уход иностранных брендов был навязанной политической акцией для того, чтобы попытаться раскачать внутреннее недовольство или что-то подобное внутри нашей страны", – высказался депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT.

Он уверен, что с самого начала было понятно, что ушедшие из страны бренды и компании вернутся обратно. Кроме того, половина из них уже работает в российских торговых точках под новыми названиями.

В целом уход брендов говорит о "невысоком интеллектуальном уровне тех, кто все это режиссировал", указал Милонов. В итоге, сказал парламентарий, "западные планировщики" просчитались и вместо урона России нанесли удар своим национальным экономикам.

Ранее СМИ рассказывали, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius якобы начали готовиться к возвращению на российский рынок. В частности, представители компаний анализируют ситуацию на отечественном рынке и исследуют архивные документы.



Один из депутатов Госдумы добавлял, что западным брендам будет не просто вернуться в Россию, поскольку отечественные производители успели хорошо себя зарекомендовать. Поэтому фирмам придется сильно демпинговать цены.