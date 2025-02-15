Mash: Иностранные магазины одежды начали подготовку к возвращению на российский рынок

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Такие иностранные магазины, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, начали готовиться к возвращению на российский рынок, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным авторов канала, сразу несколько источников заявили, что их возвращение активно обсуждается уже некоторое время. Представители компаний анализируют ситуацию на российском рынке и работают с архивными документами.

При этом все необходимое для оперативного возвращения этих компаний в Россию в случае изменения политической ситуации уже готово, подчеркнули авторы канала.

Кроме того, вице-президент "Союза ТЦ" Павел Люлин подтвердил журналистам, что в случае возвращения магазинов, они займут свои старые места, где в настоящий момент работают их аналоги, а также пустующие помещения.

Ранее СМИ сообщали, что в 2025 году в Россию может прийти до 25 зарубежных брендов. По словам старшего директора СORE.XP Марины Малахатько, в процессе согласования сделок многие партнеры предпочитают соблюдать конфиденциальность. Однако количество новых имен на отечественном рынке будет соответствовать уровню 2023–2024 годов.

