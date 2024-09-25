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25 сентября, 15:32

Экономика

Путин поручил подготовить план действий по продвижению российских брендов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поручил подготовить план действий по продвижению российских брендов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Президент РФ отметил, что страна готова производить большую линейку качественной и конкурентоспособной продукции, которую необходимо продвигать за рубежом. По словам российского лидера, наращивание поставок отечественных товаров на внешние рынки является общей задачей, которая станет катализатором для многих отраслей.

"Российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей", – указал Путин.

Президент РФ также пообещал поддержку со стороны властей усилиям регионов в экспортной сфере.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП в РФ по итогам первого полугодия составил 4,6%. Ожидается, что к концу года его рост будет больше прошлогоднего. Также президент отметил, что инфляция в стране имеет тенденцию к снижению. Рост ВВП Путин связал с развитием отечественного производства. По словам президента, собственное производство действует более эффективно, "подхватывая" определенные направления работы.

Столичные производители начали поставлять продукты питания за рубеж

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