Депутат Буцкая: магазины с "российской полкой" будут отмечать особым знаком

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Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью РИА Новости на ВЭФ рассказала о предложении нижней палаты парламента, которое связано с поощрением магазинов, выделяющих полки под российских производителей.

По ее словам, сейчас в законопроекте прописано, что магазины будут отмечены особым знаком и иметь преимущество перед другими в социальной рекламе, если будут предоставлять полки для российских производителей. Буцкая добавила, что отечественные товары продовольственного характера уже неплохо покупаются гражданами, а непродовольственные – не очень.

"Перед тем как закон будет внесен, важно убрать все противоречия. Пока в законе прописываем только непродовольственные товары", – объяснила депутат, подчеркнув, что, переплачивая за иностранный бренд, "мы помогаем неприятелю".

Ранее Владимир Путин поручил российским властям проработать идею мероприятия, которое было бы призвано продвигать отечественную продукцию при помощи иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате. Поручение было дано российскому правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии столичного правительства. Доклад необходимо предоставить до 1 октября.

