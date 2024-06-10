Минимальная цена на вина из "недружественных стран" в РФ может составить 1 250 рублей

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Минимальная стоимость вина "недружественных стран" в РФ к началу 2025 года составит 1 250–1 350 рублей, рассказал РБК сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин.

Президент Simple Group рассказал, что в настоящее время ввоз в Россию таких напитков уже сократился примерно на 10% в литрах. Эксперт отметил, что такой низкий процент удалось достичь благодаря ввозу вина с запасом. Тем не менее цена как на отечественный, так и на зарубежный алкоголь все равно растет. Каширин объяснил это тем, что местные производители подняли цены на 15–20% из-за роста акцизов.

В результате запретительных пошлин рынок может обрушиться, и борьба с "недружественной страной" может ударить по жизни российских потребителей, предупредил Каширин.

Он также считает, что сделки с дружественными странами вряд ли исправят положение, так как в них, возможно, не получится найти такого объема вин, у граждан сократится выбор, и на рынке продукта в целом станет меньше.

"От новых пошлин проиграют все: вино станет дороже, а государство недополучит деньги в бюджет. Сейчас все выступают за импортозамещение, чтобы не покупать за границей то, что можем делать сами. Но государство должно понимать, что конкретно мы можем сделать в должном количестве и качестве, а что – нет", – заключил Каширин.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин России собирается повысить пошлины на вино из недружественных стран после того, как оценит влияние увеличенных 1 мая акцизов на отрасль. Необходимость в мониторинге ситуации на рынке перед принятием данного решения Сазанов объяснил тем, что одновременное повышение акцизов и пошлин может вызвать значительный рост стоимости алкогольной продукции.