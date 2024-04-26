Набиуллина: рост цен в этом году может составить до 4,8%

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Инфляция с последующим ростом цен в РФ составит от 4,3 до 4,8%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, трансляцию с которой вел телеканал "Россия 24".

По ее словам, прогноз по инфляции на ближайшие два года сохранится на уровне около 4%.

26 апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ подчеркнули, что инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой.

Ранее Набиуллина заявляла, что высокой ставкой ЦБ РФ защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Она говорила, что если бы Банк России не повысил ключевую ставку, то инфляция выросла бы более чем на 7,4%, которые получились по итогам 2023 года.

Также в Банке РФ допустили снижение ставки в начале второго полугодия, однако не исключили ее сохранения на уровне 16% до конца года. Набиуллина объяснила, что сроки снижения ставки зависят от скорости замедления текущего роста цен.

