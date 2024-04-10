Набиуллина: ЦБ РФ защищает доходы россиян высокой ставкой

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Высокой ставкой Центральный банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

"Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", – прокомментировала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ подчеркнула, что если бы Банк России не повысил ключевую ставку, то инфляция выросла бы более чем на 7,4%, которые получились по итогам 2023 года.

В свою очередь, аналитик Анатолий Трифонов заявил, что курс доллара в апреле может подняться до 94 рублей.

"Апрель будет сложным месяцем для рубля: валютные покупки Минфина в рамках бюджетного правила почти полностью зеркалируют валютные продажи ЦБ", – сообщил эксперт "Газете.ру".

По словам Трифонова, министерство финансов каждый день покупает валюты на 11,2 миллиарда рублей, ЦБ – продает на 11,8 миллиарда, то есть чистые продажи составляют 600 миллионов рублей в день. Это сильно ниже уровня первого квартала, уточнил аналитик.

Трифонов отметил, что в пользу рубля по-прежнему играют высокие мировые цены на нефть. Они обусловлены геополитическими кризисами на Ближнем Востоке, поэтому ослабление курса российской валюты происходит плавно, заключил аналитик.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк может снизить ключевую ставку во втором полугодии 2024 года. Это возможно при стабильном замедлении инфляции, отмечала она.

До этого ЦБ назвал условия, при которых возможно снижение ставки. Помимо устойчивого замедления инфляции, важно охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности.