МВД объявило в розыск основателя сервиса доставки Level Kitchen Зеленого

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/artur.zeleny

МВД РФ объявило в розыск основателя сервиса доставки готовой еды Level Kitchen Артура Зеленого по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы.

При этом, какое именно преступление вменяется предпринимателю, в базе не уточняется.

Кроме того, ТАСС указывает, что одновременно имущество Зеленого арестовали приставы. Исполнительное производство в его отношении открыли 9 сентября 2026 года на основании материалов Арбитражного суда Москвы.

Ранее правоохранители объявили в общероссийский розыск Антона Милаева, чьи данные совпадают с названным правнуком генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Розыск ведется в рамках уголовного дела.

Кроме того, МВД России объявило в розыск фигуриста Александра Гнедина. Спортсмен выступал в танцах на льду. Он является кандидатом в мастера спорта.

