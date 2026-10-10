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Происшествия

МВД объявило в общероссийский розыск названого правнука Брежнева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители объявили в общероссийский розыск Антона Милаева, чьи данные совпадают с названым правнуком генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных МВД России.

Розыск ведется в рамках уголовного дела. Конкретная статья при этом не указана.

Ранее СК России объявил в международный розыск бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова по делу о карательных операциях в Донбассе.

По данным следствия, в 2021–2023 и 2026 годах Резников и Федоров, отдавая подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивали проведение карательных военизированных операций на территории ДНР и ЛНР. Эти действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

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