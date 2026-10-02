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02 октября, 12:18

Происшествия

СК объявил в международный розыск экс-министров обороны Украины Резникова и Федорова

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова по делу о карательных операциях в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, в 2021–2023 и 2026 годах Резников и Федоров, отдавая подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивали проведение карательных военизированных операций на территории ДНР и ЛНР. Эти действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры. Им официально дали статус обвиняемых.

Кроме того, следователи установили причастность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди к ряду терактов на территории России.

Речь идет об атаке беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке, массированной атаке на Нижнекамск, а также об атаке на иранское судно "Ана" и российское судно "Навис-1" в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. В результате этих терактов погиб 21 человек, в том числе дети. Иващенко и Бровди инкриминированы указанные преступления в дополнение к ранее предъявленным заочным обвинениям, они также объявлены в международный розыск.

Также в СК отметили, что при попытке въезда в Россию в августе 2026 года задержали иностранца Александра Худикова. Подтвердилась его причастность к вербовке иностранцев для вступления в украинские вооруженные формирования за материальное вознаграждение. Установлено, что он сам тоже планировал вступить в эти формирования. Преступную деятельность Худикова пресекли органы ФСБ России, он арестован.

Ранее шестерых граждан Украины признали виновными в жестоком обращении с военнопленными. Судом было установлено, что с марта по май 2022 года Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко, находясь на территории Харьковской области, наносили российским военнослужащим множественные ранения. Приговор – пожизненное лишение свободы.

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