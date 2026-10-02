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02 октября, 11:40

Экономика

МБМ проведет конференцию по маркетингу для столичных предпринимателей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

"Малый бизнес Москвы" (МБМ) 14 октября проведет бесплатную конференцию для предпринимателей "Маркетингмания". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Эксперты расскажут, как находить и привлекать клиентов, продвигать бизнес в мессенджерах и соцсетях, запускать партнерские проекты, использовать искусственный интеллект и развивать личный бренд.

Открывать мероприятие будет глава коммуникационного агентства Виктор Леванов, который поделится опытом применения мессенджеров в продвижении бизнеса. После него исполнительный директор интернет-агентства Никита Прохоров проанализирует главные тренды человекоцентричного маркетинга и объяснит принципы эффективного взаимодействия с аудиторией.

Далее участники научатся глубже понимать свою целевую аудиторию. Эксперт по стратегическому позиционированию Полина Правда расскажет о роли партнерских проектов в расширении охвата и привлечении новых клиентов. Затем директор по стратегическому маркетингу Ольга Андреева поделится методами изучения целевой аудитории и использования этих данных для корректировки маркетинговой стратегии.

После этого участники узнают об эффективной реализации выбранной стратегии. Владелец маркетингового агентства и директор по электронной коммерции Антон Богатушин разберет, как упростить эту работу с помощью ИИ. Также участникам расскажут, как ИИ-агенты позволяют автоматизировать маркетинг и сократить расходы.

Основатель медиаагентства и телевизионный продюсер Екатерина Гончарова поделится, как правильно представить свой продукт аудитории и как личный бренд в соцсетях помогает выделяться среди конкурентов и привлекать клиентов.

Завершающим элементом деловой программы станет выступление автора методики брендинга Александра Дробышевского. Он расскажет, как привлекать клиентов к развитию бренда и применять ИИ-инструменты без формирования отдельного подразделения. По окончании доклада участники смогут задать свои вопросы.

Конференция пройдет с 11:00 до 16:00 в бизнес-центре "Оружейный" по адресу Оружейный переулок, дом 41. Участие в мероприятии бесплатное, однако нужна предварительная регистрация на портале МБМ.

Кроме того, 9 октября в бизнес-пространстве "Митинг поинт" делового центра "Москва" состоится конференция "Малые закупки: новые возможности для МСП". Слушателям расскажут о работе по Федеральным законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ, выходе на рынок госзаказа, расширении каналов сбыта, а также о законодательных изменениях, цифровых инструментах и получении гарантийной поддержки.

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