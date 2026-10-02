Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 10:45

Политика
Главная / Новости /

Глава МИД Украины Сибига: Киев получил 4 варианта перемирия с Москвой от третьих стран

Глава МИД Украины рассказал о четырех предложенных вариантах перемирия с Россией

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Украина получила четыре варианта перемирия с Россией от Индии, Турции, Египта и США. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"Наиболее широким" является вариант Индии, отметил он, не приведя конкретных деталей проекта. По словам Сибиги, ориентируясь на предложения третьих стран, Киев готов обсуждать энергетическое и черноморское перемирие, но только в этом сочетании.

"Энергетика и перемирие в Черном море. Это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", – сказал он.

Министр отметил, что инициативы Турции и Египта имеют аналогичные пункты. США, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Москва и Киев самостоятельно договаривались о прекращении ударов по энергетике, уточнил глава МИД Украины.

Сибига заверил, что Украина готова к различным вариантам прекращения огня, в том числе по линии фронта. Перемирие могло бы стать результатом очной встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, считает он.

Ранее российский президент уточнил, что Москва готова перейти к мирным переговорам по украинскому конфликту. Однако в настоящее время Россия не видит желания со стороны Украины налаживать контакты. Путин также назвал нелепыми предложения о взаимном прекращении ударов.

Путин: Москва была готова к переговорам, но Киев ответил провокациями

Читайте также


политика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика