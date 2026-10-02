Глава МИД Украины Сибига: Киев получил 4 варианта перемирия с Москвой от третьих стран

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Украина получила четыре варианта перемирия с Россией от Индии, Турции, Египта и США. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"Наиболее широким" является вариант Индии, отметил он, не приведя конкретных деталей проекта. По словам Сибиги, ориентируясь на предложения третьих стран, Киев готов обсуждать энергетическое и черноморское перемирие, но только в этом сочетании.

"Энергетика и перемирие в Черном море. Это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", – сказал он.

Министр отметил, что инициативы Турции и Египта имеют аналогичные пункты. США, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Москва и Киев самостоятельно договаривались о прекращении ударов по энергетике, уточнил глава МИД Украины.

Сибига заверил, что Украина готова к различным вариантам прекращения огня, в том числе по линии фронта. Перемирие могло бы стать результатом очной встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, считает он.

Ранее российский президент уточнил, что Москва готова перейти к мирным переговорам по украинскому конфликту. Однако в настоящее время Россия не видит желания со стороны Украины налаживать контакты. Путин также назвал нелепыми предложения о взаимном прекращении ударов.