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02 октября, 10:57

Мэр Москвы

Сергей Собянин: новый пешеходный маршрут у воды появился в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый прогулочный маршрут обустроили вдоль берега Москвы-реки в Мнёвниковской пойме, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Тропа проложена по специальному настилу на свайном основании: для прочности конструкции установили более 1,6 тысячи свай, на которые смонтировали металлический каркас. Покрытие выполнено из террасной доски, устойчивой к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, рассказал мэр.

Вдоль маршрута обустроили семь зон отдыха с лавочками, перголами и смотровыми площадками с видом на реку. На верхнем уровне разместили зону отдыха со скульптурной композицией и детскую площадку. Территорию оснастили современными энергосберегающими фонарями и архитектурно-художественной подсветкой.

Крутые склоны к реке укрепили биоматами из натуральных волокон с семенами трав внутри. Это защищает почву от размывания и позволяет быстро создать зеленый покров даже на сложных участках. С верхнего уровня улицы к маршруту ведут три лестницы и пологий пандус для маломобильных горожан.

По словам мэра, продолжением маршрута станет новая благоустроенная набережная, которая протянется до пляжа южнее Крылатского моста. Там сделают пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

К набережной примыкает строящийся велопешеходный мост, который свяжет Мнёвниковскую пойму с Крылатским. После его открытия появятся непрерывные пешие и велосипедные маршруты по обоим берегам Москвы-реки, заключил глава города.

Между тем в Покровском-Стрешневе возвели амфитеатр, а также организовали пространство для отдыха. Москвичи уже могут посетить эту локацию. При этом благоустройство набережной вдоль берега Москвы-реки по адресу Волоколамское шоссе, владения 93–97, продолжается.

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