В Татарстане ввели режим ЧС на фоне заморозков и переувлажнения почвы

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В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для аграриев из-за заморозков и переувлажнения почвы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Документ был подписан главой региона Рустамом Миннихановым 1 октября. Режим ЧС будет действовать в 41 из 43 муниципальных районов Татарстана.

Такие меры были приняты в связи с опасными природными явлениями, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур. Минсельхозпроду республики и главам районов поручили в пятидневный срок разработать меры по преодолению последствий ЧС.

Ранее сообщалось, что первый снег в октябре ожидается в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске. В Екатеринбурге он может выпасть 2–3 октября. В Казани и Ульяновске прогнозируется мокрый снег. Тем временем в Москве таких осадков пока не ожидается.