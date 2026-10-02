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02 октября, 11:13

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Врач Керр: у пациентов перед смертью бывают видения с умершими близкими

Врач рассказал, что обычно видят пациенты перед смертью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американский специалист по паллиативной помощи Кристофер Керр рассказал, что перед смертью у некоторых пациентов бывают видения с уже ушедшими из жизни близкими людьми. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Vice.

Врач 27 лет работал с тяжелыми больными. Он обратил внимание, что на пороге смерти многие начинают видеть умерших родственников или тех, кто заботился о них. При этом, если при жизни у пациента были сложные отношения с человеком, тот в галлюцинациях не появляется.

"Люди не умирают в бодрствующем состоянии. Они умирают в глубоком сне", – уточнил Керр.

Медсестра хосписа Джули Макфадден также сказала, что во время видений человек обычно бодрствует и спокоен, полностью осознавая, где находится. С ее слов, такие видения начинают появляться за 3–4 недели до смерти.

Ранее в Мексике девушка увидела будущее во время остановки сердца на 10 минут. Она поняла это по миру и родственникам, которые постарели. По словам мексиканки, "в будущем" люди были не так зависимы от телефонов, а технологии позволили автоматизировать некоторые процессы и освободить время для живого общения.

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