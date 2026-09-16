Жительница США пережила клиническую смерть и увидела тащившую ее в ад руку

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Американка ЛуЭнн ВанБескирк рассказала, что в молодости пережила клиническую смерть после аварии и увидела тащившую ее в ад руку с искривленными пальцами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на материал Daily Star.

Когда женщине было 18 лет, ее сбил грузовик. Сначала она якобы видела происходящее со стороны и наблюдала за собственным телом. После этого все изменилось. По словам американки, она оказалась около провала, который напоминал описания преисподней из "Божественной комедии" Данте Алигьери. Из глубины стала тянуться рука с согнутыми пальцами и схватила ее.

ВанБескирк подчеркнула, что вокруг был желтоватый туман, а из бездны послышался сильный удар грома. Затем она услышала голос, который сочла голосом Бога. Ей предложили выбрать веру или отказаться от нее. Женщина призналась, что случившееся укрепило ее религиозные убеждения.

Ранее менеджер строительной компании из американского штата Теннесси Майк МакКинси дважды за 24 часа пережил видение Иисуса Христа. Мужчина отметил, что Иисус в его видении выглядел не так, как его обычно изображают. У него была более темная кожа, короткая темно-каштановая борода с волнистыми волосами и темно-зеленовато-голубые глаза.

