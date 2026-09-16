Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 10:47

Общество

Жительница США пережила клиническую смерть и увидела тащившую ее в ад руку

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Американка ЛуЭнн ВанБескирк рассказала, что в молодости пережила клиническую смерть после аварии и увидела тащившую ее в ад руку с искривленными пальцами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на материал Daily Star.

Когда женщине было 18 лет, ее сбил грузовик. Сначала она якобы видела происходящее со стороны и наблюдала за собственным телом. После этого все изменилось. По словам американки, она оказалась около провала, который напоминал описания преисподней из "Божественной комедии" Данте Алигьери. Из глубины стала тянуться рука с согнутыми пальцами и схватила ее.

ВанБескирк подчеркнула, что вокруг был желтоватый туман, а из бездны послышался сильный удар грома. Затем она услышала голос, который сочла голосом Бога. Ей предложили выбрать веру или отказаться от нее. Женщина призналась, что случившееся укрепило ее религиозные убеждения.

Ранее менеджер строительной компании из американского штата Теннесси Майк МакКинси дважды за 24 часа пережил видение Иисуса Христа. Мужчина отметил, что Иисус в его видении выглядел не так, как его обычно изображают. У него была более темная кожа, короткая темно-каштановая борода с волнистыми волосами и темно-зеленовато-голубые глаза.

Читайте также


общество

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика