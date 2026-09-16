В Москве назовут победителей премии "В кадре" для HR-команд госсектора

Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

В Москве объявят победителей премии правительства столицы в сфере управления персоналом "В кадре".

Церемония награждения в торжественной обстановке пройдет на площадке "Синема Парк Мосфильм". Конкурс собрал HR-команды из 60 регионов России – от Мурманска и Калининграда до Сахалина и Хабаровска. Среди них – госкорпорации, вузы, государственные учреждения, региональные администрации и органы власти Москвы.

Премия учреждена по решению Сергея Собянина и проводится второй год. Организатором выступает управление кадровых сервисов правительства Москвы.

Лидеров выберут в категориях "Федерация", "Регион" и "Столица". Основных номинаций – четыре, а самыми популярными в этом году стали "В фокусе: удержание" и "Академия талантов: развитие". Такие направления отражают приоритеты кадровой политики в госсекторе – инвестиции в сотрудников и их удержание.

Экспертная комиссия определила финалистов. С 11 сентября члены жюри, а это 30 топ-руководителей из госсектора и крупных организаций, в том числе hh.ru, Банк России, "Авито Работа", Школа управления "СКОЛКОВО", РАНХиГС, "ВКонтакте" и "Газпром нефть", проводят голосование. Они определят 12 победителей и 24 лауреата.

Как отметила руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова, каждый год премия "В кадре" раскрывает HR с новой стороны. Это не только про кадровых специалистов, а про всех, кто вовлекает, поддерживает и создает атмосферу, в которой люди хотят достигать большего.

Она добавила, что финалисты уже находятся на главном этапе – оценке жюри и совсем скоро станут известны победители.

"Уверена, их опыт даст новый импульс развитию наиболее эффективных HR-практик в госсекторе и вдохновит коллег со всей страны применять их в своей работе", – подчеркнула Логинова.

Имена победителей объявят на церемонии 2 октября. Подробности – на официальном сайте премии.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 октября на манеже Большого Московского цирка состоятся церемония награждения лауреатов Международной профессиональной цирковой премии "Признание" и гала-представления.

Зрители и профессиональное жюри назовут лауреатов в 18 номинациях, включая "Цирковой номер года", "Цирковое шоу года", "Артист года", "Артистка года", "Трюк года", "Режиссер года" и другие. Помимо этого, учреждены три специальные премии: "За поддержку циркового искусства России", "За лучшую журналистскую работу года" и "За вклад в развитие мирового цирка".

