Попавшая на "Миротворец" переводчица Ким Чжон А заявила, что Достоевский писал для всех

Фото: korea-seoul.mid.ru

Переводчица и литературовед из Республики Корея Ким Чжон А прокомментировала свое включение в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" и заявила, что произведения Федора Достоевского обращены к людям всех наций. Ее слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские активисты обвинили Ким Чжон А, которая перевела для южнокорейских читателей романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы", в поддержке СВО и в распространении российской пропаганды.

По мнению Ким Чжон А, в трудные исторические времена особенно важны такие идеи Достоевского, как любовь к человеку, сострадание, милосердие, терпимость и прощение. Она подчеркнула, что считает произведения писателя достоянием всего человечества.

"Его слова обращены к человеку: русскому, украинцу, корейцу, к людям любой национальности", – отметила переводчица.

По словам Ким Чжон А, она не является политическим деятелем. Она охарактеризовала себя как литературоведа, переводчика и человека, который с 18 лет любит Достоевского и многие годы посвятил тому, чтобы донести его произведения и его гуманистическое послание до корейских читателей.

Ранее сообщалось, что данные переводчицы оказались на сайте "Миротворец". Она обвиняется в поддержке российской специальной военной операции и в распространении российской пропаганды. Помимо этого, в публикации упомянута медаль Пушкина, врученная переводчице Владимиром Путиным.

Для южнокорейских читателей она перевела не только "Братьев Карамазовых", но и "Преступление и наказание", "Идиот" и "Бесы".

