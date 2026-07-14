Автомобильный дизайнер Леклерк внесен в базу "Миротворца"

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Бывший шеф-дизайнер немецкого автопроизводителя BMW Пьер Леклерк попал в перечень украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.

Причиной его внесения стал факт получения автомобильным дизайнером российского гражданства. Соответствующий указ Владимир Путин подписал накануне, 13 июля.

Леклерк является уроженцем Бельгии. Ранее он работал в таких ведущих автоконцернах, как BMW, Kia и Citroen. Его считают автором дизайна экстерьера моделей BMW X5 и X6.

"Миротворец" был создан в 2014 году. На сайте собраны личные данные людей, в том числе журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по другим причинам вызвали негативную реакцию у авторов ресурса. В базу данных включены даже несовершеннолетние дети в возрасте от двух лет.

Генпрокуратура РФ утверждает, что ресурс был создан для "зачисток" от оппозиционеров и независимых журналистов. Он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

До этого перечень "Миротворца" пополнил 17-летний подросток. Молодого человека обвиняют в намеренном нарушении госграницы Украины. Предварительно, юноша проезжал через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.