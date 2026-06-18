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18 июня, 22:37

Политика

Приемный правнук Брежнева Милаев попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: кадр из шоу "Пусть говорят"; производство – "Первый канал"

Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

По данным ресурса, он обвиняется в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Милаева в боевых действиях на территории Украины.

Ранее в базу "Миротворца" внесли бывшего нападающего сборной России по хоккею Дениса Кокарева. Ему вменяется поддержка СВО, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого в базе данных сайта оказался экс-наставник столичного футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев. Его также обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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