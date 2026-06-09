Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 08:33

Политика

Хоккеист Денис Кокарев попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Бывший нападающий сборной России по хоккею Денис Кокарев попал в базу украинского экстремистского ресурса "Миротворец". Соответствующая информация появилась на сайте, сообщает Life.ru.

Спортсмен обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также ему вменяется поддержка проведения СВО.

Кокарев завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Его последней командой стало белорусское "Динамо-Молодечно".

Хоккеист выступал за разные клубы. Наибольших успехов он добился в составе московского "Динамо", дважды подряд выиграв Кубок Гагарина. В составе национальной сборной нападающий стал чемпионом мира в 2012 году.

Ранее в базу данных украинского сайта по тем же причинам были внесены олимпийские чемпионы дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев. В базу попали и представители столичного женского ФК "Динамо" – главный тренер Максим Зиновьев, гендиректор Татьяна Черная и представительница Белоруссии Анастасия Шлапакова.

Читайте также


политикаспорт

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика