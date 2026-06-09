Хоккеист Денис Кокарев попал в базу украинского сайта "Миротворец"

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Бывший нападающий сборной России по хоккею Денис Кокарев попал в базу украинского экстремистского ресурса "Миротворец". Соответствующая информация появилась на сайте, сообщает Life.ru.

Спортсмен обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также ему вменяется поддержка проведения СВО.

Кокарев завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Его последней командой стало белорусское "Динамо-Молодечно".

Хоккеист выступал за разные клубы. Наибольших успехов он добился в составе московского "Динамо", дважды подряд выиграв Кубок Гагарина. В составе национальной сборной нападающий стал чемпионом мира в 2012 году.

Ранее в базу данных украинского сайта по тем же причинам были внесены олимпийские чемпионы дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев. В базу попали и представители столичного женского ФК "Динамо" – главный тренер Максим Зиновьев, гендиректор Татьяна Черная и представительница Белоруссии Анастасия Шлапакова.