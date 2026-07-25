Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала года школьники и студенты столичных колледжей более 435 тысяч раз воспользовались возможностью бесплатно посетить музеи и выставочные пространства города в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Проект действует с 2017 года, напомнил мэр. Наиболее востребованными площадками у юных москвичей стали Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музеи-заповедники "Коломенское – Измайлово" и "Царицыно", а также Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, включая Биокластер.

В 2026 году к проекту присоединилась новая площадка – Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко. Там школьники и студенты могут увидеть работы художника, посвященные истории, природе и героям России. Всего в проекте есть 125 локаций.

Ранее сервис "Мосбилет" собрал лучшие идеи для летнего отдыха в Москве – от культурных мероприятий до активного досуга и семейных прогулок. С его помощью жители столицы могут быстро сориентироваться в насыщенной афише и выбрать подходящие события без необходимости просматривать разные порталы. Удобная навигация помогает найти событие среди сотен вариантов.

