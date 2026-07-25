Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 11:50

Мэр Москвы

Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала года школьники и студенты столичных колледжей более 435 тысяч раз воспользовались возможностью бесплатно посетить музеи и выставочные пространства города в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Проект действует с 2017 года, напомнил мэр. Наиболее востребованными площадками у юных москвичей стали Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музеи-заповедники "Коломенское – Измайлово" и "Царицыно", а также Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, включая Биокластер.

В 2026 году к проекту присоединилась новая площадка – Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко. Там школьники и студенты могут увидеть работы художника, посвященные истории, природе и героям России. Всего в проекте есть 125 локаций.

Ранее сервис "Мосбилет" собрал лучшие идеи для летнего отдыха в Москве – от культурных мероприятий до активного досуга и семейных прогулок. С его помощью жители столицы могут быстро сориентироваться в насыщенной афише и выбрать подходящие события без необходимости просматривать разные порталы. Удобная навигация помогает найти событие среди сотен вариантов.

Читайте также


мэр Москвыгород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика