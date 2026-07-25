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25 июля, 12:13

Происшествия

Египет до сих пор не ответил на запрос РФ по делу о крушении батискафа с россиянами

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Египет до сих пор не ответил на запрос российских правоохранителей о результатах расследования крушения прогулочного батискафа "Синдбад" в Красном море. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виталий Саксин.

Запрос о правовой помощи направили в компетентные органы Египта еще в прошлом году. Документ готовили в соответствии с российским законодательством и на основе принципа взаимности, отметил представитель СК.

Он рассказал, что процедура предусматривает передачу запроса через центральный аппарат Следственного комитета и Министерство иностранных дел. В нем детально изложены обстоятельства дела и перечень необходимых для проведения следственных действий.

Саксин отметил, что основной причиной крушения стали халатные действия капитана туристической подлодки. По его словам, именно капитан случайно отключил систему, удерживающую батискаф на воде. Это привело к погружению судна в тот момент, когда туристы только садились туда.

Кроме того, указал Саксин, капитан даже не попытался спасти пассажиров. Виновен и оперативный руководитель, который в тот день не назначил помощника капитана. При этом экипаж подлодки не соответствовал утвержденным требованиям.

Батискаф "Синдбад" потерпел крушение в Хургаде 27 марта 2025 года. На его борту находились 45 россиян, из которых погибли семеро. Также в результате трагедии умер гражданин Египта.

После произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

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