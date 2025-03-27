СК возбудил дело после крушения батискафа в Египте

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа в акватории Красного моря в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). По предварительной версии СК, причиной крушения водного транспортного средства стало столкновение с рифом.

"Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Крушение батискафа произошло утром 27 марта у берегов египетской Хургады. На борту находились 45 российских туристов, пять египтян – членов экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Большую часть людей удалось спасти и направить в местные больницы. По последним данным, в медицинских учреждениях находятся граждане России, египтяне и граждане Индии. Число погибших достигло семи человек – шесть из них россияне, а также еще один египтянин.

