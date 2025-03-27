При крушении батискафа в Египте погибли шесть граждан России

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Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, выросло до шести человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора египетской провинции Красное море Амра Ханафи.

"В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев – россияне", – отметил он.

Минэкономразвития РФ после произошедшего находится в постоянном контакте с консульством и туроператором, пишет ТАСС. По данным туристического оператора, организатором экскурсии на батискафе выступил отель.

"На борту находилось 45 человек. Сведения о погибших и пострадавших уточняются", – отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.



"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Молимся о выздоровлении", – написала она в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла утром 27 марта у берегов египетской Хургады. На борту находилось 45 российских туристов, пять египтян – членов экипажа и граждане Индии, Норвегии и Швеции.

По предварительной версии, батискаф начал погружение с открытыми люками, поэтому потерпел крушение. Большую часть людей удалось спасти и направить в местные больницы.

По последним данным, в медицинских учреждениях Хургады находятся граждане России, египтяне и граждане Индии. Также сообщалось об одном погибшем египтянине.

