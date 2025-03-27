Пострадавшая при крушении батискафа в Египте: он погружался с открытыми люками

Фото: sindbadclub.com

Батискаф, потерпевший крушение у берегов египетской Хургады, начал погружение с открытыми люками. Об этом Москве 24 рассказала участница экскурсии Регина Айметдинова.

Как она отметила, субмарина принадлежит отелю Sinbad, где проживает ее семья.

"Мы каждый день наблюдали ее возле причала, пришвартованную. Предполагали, что это все безопасно. Я предполагаю, что на самом деле она неоднократно плавала на те экскурсии, которые были заявлены, и никаких эксцессов не случалось", – поделилась Айметдинова.

По словам женщины, участников экскурсии привезли на пирс, где сообщили о начале погружения в батискаф. При этом Айметдинова и трое детей стояли самыми последними.

"Вдруг она начала погружаться с открытыми люками. Человек, который отвечал за посадку, громко кричал и начал говорить: "Стоп, стоп! Прекрати погрузку, прекрати погружение!" Но, естественно, никто не реагировал. Не понимаю, почему была настолько неслаженная работа, почему она с открытыми люками начала погружаться", – рассказала женщина.

После этого, как уточнила Айметдинова, их начала засасывать вода. Женщине удалось вытолкнуть своих детей, после чего она сама не смогла забраться на пирс и отплыла от батискафа дальше, чтобы ее не утянуло водой.

Прогулочный батискаф потерпел крушение у берегов Хургады 27 марта. На его борту находились 45 россиян, включая детей. Большинство из них удалось спасти. Погружение на подводном аппарате проводилось в рамках экскурсии для осмотра кораллового рифа.

Всего погибших, по последним данным, шесть человек. Пятеро погибших оказались россиянами. Среди погибших были двое несовершеннолетних. Судьба восьми туристов остается неизвестной.